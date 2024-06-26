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        Haberler Gündem Güncel Yasa dışı bahis operasyonunda 275 gözaltı! - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Yasa dışı bahis operasyonunda 275 gözaltı!

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Adana ve Edirne merkezli 3️1 ilde '7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçlarına yönelik düzenlenen 'Sibergöz-46' operasyonlarında; hesaplarında toplam 7 milyar 40 milyon TL işlem hacmi bulunan 275 şüpheli yakalandı" paylaşımında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 11:45 Güncelleme: 26.06.2024 - 11:45
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        Yasa dışı bahis operasyonunda 275 gözaltı!
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