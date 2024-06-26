Sibel'in ölümünde iddianame hazırlandı: Kaza değil kadın cinayeti

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Koceali'de Mikail Kuralay (28) ile aralarında çıkan tartışma sırasında kendi evinde tabancayla vurulan Sibel Kayman’ın (25) ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

DHA'nın haberine göre suçlamaları kabul etmeyen Kuralay, savcılıkta verdiği ifadede Kayman’ın silahı kendisinin kurduğu, engellemeye çalıştığı sırada silahın ateş aldığını söyledi.

Cumhuriyet savcısı ise iddianamede şüpheli Kuralay’ın Sibel Kayman’a yakın mesafeden dik bir açı ile ateş edip öldürdüğünü belirtti. Savcı, Kuralay hakkında ‘Kadına karşı kasten öldürme suçu’ kapsamında ağırlaştırılmış müebbet, ‘Ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma suçu’ kapsamında 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

REKLAM KAN BULAŞAN KAZAĞINI YIKAMASINI İSTEDİ Olay, 4 Aralık 2023 tarihinde İzmit ilçesinde bir evde meydana geldi. Arkadaşı S.Y. ile birlikte kalan Sibel Kayman’ın yaşadığı eve 03.00 sıralarında yaklaşık 2,5 yıldır sevgili olduğu Mikail Kuralay geldi. İddiaya göre Kuralay, eve gelmesinin ardından ruhsatsız tabancasını salondaki koltuğun üzerine bıraktı. Eve gelmeden önce arkadaşlarıyla birlikte bir kavgaya karışan Kuralay, kan bulaşan kazağını çıkararak Kayman’dan yıkamasını istedi. Daha sonra birlikte alkol alan Kayman ve Kuralay arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Kayman’ın ev arkadaşı S.Y., tartışmanın sona ermesinin ardından odasına gitti. Yeniden başlayan tartışma sırasında silah sesini duyan S.Y., geri döndüğünde Kayman’ı kanlar içinde gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kayman kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan Kuralay, ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İFADESİNDE ATEŞ ETMEDİĞİNİ SÖYLEDİ Mikail Kuralay, şüpheli sıfatıyla savcılıkta verdiği ifadede suçlamaları kabul etmedi. Kuralay, Sibel Kayman ile yaşadıkları tartışma sırasında Kayman’ın tabancayı alıp kurduğunu, kendisinin koltuktan kalkıp sağ elini uzatarak engellemeye çalıştığını belirtti. Bu sırada silahın ateş aldığını, kendisinin sağ iç bileğinden sıyrık halinde yaralandığını, Kayman’ın ise yere düştüğünü belirten şüpheli, birkaç saniye sonra Sibel’in ev arkadaşı S.Y.’nin geldiğini söyledi. Birlikte Kayman’ın yaralandığını gördüklerini, olaydan sonra şuurunu kaybedip kendisine ve eşyalara zarar vermeye başladığını söyleyen Kuralay, kendisini dışarı atıp insanlardan yardım istediğini, S.Y.’nin ambulansı çağırdığını anlattı. Kayman’a ateş etmediğini söyleyen Kuralay, tabancayı elinden almak istediği sırada Sibel Kayman’ın yanlışlıkla vurulduğunu söyledi.

REKLAM "SİBELİMİ YAŞATIN" DİYE SESLENDİ Olayın ardından Kayman’ın ambulansa alındığı sırada yaşananlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Kuralay’ın sağlık ekiplerine ‘Abla beni öldürün ne olur abla. Valla ben öldürmedim; yaşıyor mu? Abla Sibel'i mi yaşatın. Sibel beni duyuyor musun? Abi yaşatın ya” dediği anlar yer aldı. Sağlık ekiplerince ambulans içinde müdahale devam ederken Kuralay, ekiplere yönelik ‘Abla git ya’ dediği anlar da cep telefonu kamerasınca kaydedildi. SES VE GAZ TABANCASI YARI OTOMATİK TABANCA HALİNE GETİRİLMİŞ Sibel Kayman’a yapılan otopsinin ardından düzenlenen raporda, ölüm sebebinin, sağ meme üst dış kadrandan giren ateşli silah mermisinin neden olduğu kot kırığı ile birlikte iç organ yaralanması sonucu oluşan iç ve dış kanama sonucu olduğu, batın boşluğunun sol tarafından 1 adet ateşli silah mermi çekirdeğinin çıkarıldığı belirtildi. Olayda kullanılan silahta yapılan incelemede tabancanın ses ve gaz fişeği atan tabanca iken namlusunun değiştirilip 9 milimetre çapındaki fişekleri atabilecek hale dönüştürülüp yarı otomatik bir tabanca haline getirildiği, bu dönüşümle birlikte yasa kapsamında bulundurulması ve taşıması yasak silahlardan olduğu tespit edildi. Olay yerinde bulunan boş kovan ve Kayman’ın cesedinden çıkarılan mermi çekirdeğinin de bu tabancadan atılmış olduğu belirlendi.

REKLAM TABANCADA PARMAK İZİ TESPİT EDİLEMEDİ Öte yandan şüpheli ve maktulden alınan svap örnekleriyle ilgili inceleme raporuna da ulaşıldı. Raporda, şüpheli Kuralay’dan alınan el svaplarında herhangi bir atış artığı tespit edilemediği, Sibel Kayman’dan alınan örneklerde ise sağ el iç-dış svabında atış artıklarının tespit edildiği ifadeleri yer aldı. Öte yandan suçta kullanılan tabanca da incelendi. Yapılan incelemede tabanca üzerinde şüpheli, maktul ya da başka birisine ait parmak izi tespit edilemediği belirtildi.

"FİZİK KURALLARINA TAMAMEN AYKIRI" Olayla ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından düzenlenen iddianame, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Hazırlanan iddianamede olay anında üstü çıplak olan ve bu nedenle giysisinde atış artığı incelemesi yapılamayan şüpheli Kuralay’ın elinde atış artığı bulunmamasının polis gelmeden önce ellerini yıkadığını gösterdiği ifadeleri yer aldı. Kayman’ın ölümüyle ilgili şüphelinin anlatımlarına da yer verilen iddianamede, maktulün, şüphelinin anlattığı şekilde sağ elindeki tabanca ile kendisini sağ meme üst dış kadranından vurmasının fizik kurallarına tamamen aykırı olduğu, aynı mermi çekirdeğinin şüphelinin sağ bileğinin alt iç kısmını sıyırmış olması karşısında tabancanın şüpheli tarafından sol eli ile ateşlendiği belirtildi. "DİK BİR AÇI İLE 1 EL ATEŞ EDİP KASTEN ÖLDÜRDÜ" Savcı, olay ile ilgili hazırladığı iddianamesinde, gece saatlerinde alkollü şekilde Sibel Kayman’ın evine giden sevgilisinin kısa süre sonra salondayken alkollü olan Kayman ile tartışmaya başladığı, bu sırada Kayman’ın ev arkadaşı S.Y.’nin kendi odasına gittiği belirtildi. S.Y.’nin odasına gitmesinin ardından Mikail Kuralay’ın salonun kapısını arkadan kilitlediği, tartışmaya devam edip daha önce koltuğun üzerine bıraktığı tabanca ile oturduğu sırada Kayman’a yakın mesafeden sol elini kullanıp dik bir açı ile 1 el ateş edip Kayman’ı kasten öldürdüğü ifadeleri iddianamede yer aldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ Savcı, tutuklu sanık Kuralay hakkında, ‘Kadına karşı kasten öldürme suçu’ kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, ‘Ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma suçu’ kapsamında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Sanık Kuralay’ın yargılanmasına bugün Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.