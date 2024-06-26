Demet Şener üçüncü kez evleniyor
Demet Şener, yaklaşık 4 yıldır aşk yaşadığı Tolga Arman'dan evlilik teklifi aldı. Sevgilisine 'evet' yanıtını veren Şener, mutluluğunu paylaştı
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Demet Şener aradığı mutluluğu buldu. Şener, yaklaşık 4 yıldır aşk yaşadığı Tolga Arman ile evleniyor.
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Sevgilisinin Bodrum Türkbükü'de kiraladığı evde ettiği evlilik teklifine, 'evet' diyen Demet Şener'in bir hayli büyük tektaşı dikkatlerden kaçmadı.
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Demet Şener, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara; "Dün gece bir takım kutlamalar yapıldı tabii ki" notunu düştü. Demet Şener, takipçilerinden gelen tebrik mesajlarına cevapsız kalmadı ve tek tek teşekkür etti.
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Demet Şener daha önce; "Ben Tolga ile gönülden bağlıyım. Evlilik olur mu bilmiyorum. Herhangi bir imzaya gerek yok. Hiçbir beklentim yok, şart değil" açıklamasını yapmıştı.
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Demet Şener, 2005 - 2018 arasında İbrahim Kutluay, 2019 - 2021 arasında ise Cenk Küpeli ile evli kalmıştı.
Tolga Arman da daha önce bir evlilik yaşamıştı.