NATO Genel Sekreterliği'ne Mark Rutte seçildi

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NATO üyeleri, görev süresi dolan Genel Sekreter Stoltenberg'in yerine seçime tek aday olarak giren Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi seçti. Rutte, önümüzdeki 4 yıl NATO'nun en üst düzey yöneticisi olacak.

Stoltenberg halefi Mark Rutte'nin 'gerçek bir transatlantikçi, güçlü bir lider ve uzlaşmacı' olduğunu belirtti.

Rutte'nin seçilmesi, görev için tek rakibi olan Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in yarışı bıraktığını açıklamasının ardından formalite haline gelmişti.

Resmi onay sürecinin tamamlanmasının ardından Rutte’nin 1 Ekim 2024’te NATO Genel Sekreteri olarak göreve başlaması bekleniyor.

REKLAM Temmuz ayında gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'nde de fiili genel sekreter Rutte olacak. Rutte'nin önünde Rusya-Ukrayna Savaşı ve ABD Başkanlık Seçimleri'ni Trump'ın kazanması halinde transatlantik ittifaka yönelik gelecekteki belirsiz tutum riski var. Erdoğan ve Dışişleri'nden tebrik Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreterliğine seçilen Mark Rutte'yi arayarak tebrik etti. Erdoğan, "Yarım saat önce Rutte’yi tebrik ettim. Hayırlı olsun dedim. Washington’da inşallah bir araya geleceğiz. O da, Washington’u beklemeden Türkiye’ye ziyarete geleceğini söyledi." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreterliğine atanan Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi tebrik etti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, tüm müttefiklerin uygun görmesiyle yeni NATO Genel Sekreteri olarak ilan edilen Hollanda Başbakanı Rutte tebrik edildi. Açıklamada, "Bu vesileyle, göreve geldiği 2014 yılından bu yana sergilediği başarılı liderlik için Genel Sekreter (Jens) Stoltenberg’e şükranlarımızı sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.