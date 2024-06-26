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İstanbul'da kan donduran olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Ardıçlı Mahallesi'nde bulunan bir sitenin yanındaki boş arazide yaşandı.

ARAZİDEN KÖTÜ KOKU GELDİĞİNİ FARK ETTİ DHA'da yer alan habere göre mahalle sakinleri boş araziden kötü bir koku geldiğini fark etti. Kokunun nedenini anlamaya çalışan vatandaşlar boş araziye gitti.

KADININ VÜCUDUNDA DARP İZLERİ VARDI Mahalle sakinleri, arazide bir kadın cesedi olduğunu gördü, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İHA'da yer alan habere göre sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde kadının vücudunda darp izlerine rastlandı.

CENAZENİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU Olay yerine gelen polis ekipleri cesedin 35 yaşlarında Nurcan Tekdemir'e ait olduğunu belirledi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE NETLEŞECEK Ekiplerin yaptığı incelemede cenazenin Nurcan Tekdemir’e ait olduğu belirlendi. Kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsi sonrası tespit edilecek.