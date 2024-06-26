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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da bulunan kadın cesedi Nurcan Tekdemir'e ait | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        İstanbul'da vahşet! Kimliği belli oldu!

        İstanbul'da, dün ağaçlık alanda bulunan cenazenin 35 yaşındaki Nurcan Tekdemir'e ait olduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde Tekdemir'in vücudunda darp izlerine rastlandı. Tekdemir'in kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsi sonrası tespit edilecek

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.06.2024 - 09:34 Güncelleme: 26.06.2024 - 10:57
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        İstanbul'da vahşet! Kimliği belli oldu!
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        İstanbul'da kan donduran olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Ardıçlı Mahallesi'nde bulunan bir sitenin yanındaki boş arazide yaşandı.

        ARAZİDEN KÖTÜ KOKU GELDİĞİNİ FARK ETTİ

        DHA'da yer alan habere göre mahalle sakinleri boş araziden kötü bir koku geldiğini fark etti. Kokunun nedenini anlamaya çalışan vatandaşlar boş araziye gitti.

        KADININ VÜCUDUNDA DARP İZLERİ VARDI

        Mahalle sakinleri, arazide bir kadın cesedi olduğunu gördü, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

        İHA'da yer alan habere göre sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde kadının vücudunda darp izlerine rastlandı.

        CENAZENİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

        Olay yerine gelen polis ekipleri cesedin 35 yaşlarında Nurcan Tekdemir'e ait olduğunu belirledi.

        ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE NETLEŞECEK

        Ekiplerin yaptığı incelemede cenazenin Nurcan Tekdemir’e ait olduğu belirlendi. Kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsi sonrası tespit edilecek.

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        #Nurcan Tekdemir
        #istanbul
        #Son dakika haberler
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