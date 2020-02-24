24 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
HABERTÜRK'ün edindiği bilgiye göre, görüşmede Yargıda Birlik Derneği Başkanı ve Yargıtay Üyesi Ali Nevzat Açıkgöz Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yargının sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı. Diğer dernek yöneticileri de yaşanan sorunlara değindi.
YIPRANMA HAKKI TALEBİ
Bu kapsamda, hakim savcılara yıpranma hakkı tanınması, havalimanlarında hakim ve savcılara yönelik detaylı arama gibi olumsuz uygulamalara son verilmesi gibi sorunlar dile getirildi. Ayrıca hakim ve savcıların kamuda çalışan eşlerinin tayinleri ile ilgili yasaya hüküm konulması talebinde bulunuldu. Eşlerin aynı yerde görev yapmalarına imkan tanınması talep edildi.
COĞRAFİ TEMİNAT
Özellikle yargıda sık sık yaşanan yer değiştirme konusu da toplantıda gündeme getirildi. Dernek üyeleri hakim ve savcıların coğrafi teminatlarının sağlanmasına dönük adım atılmasını istedi. Dernek yöneticilerinin Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun bazı atama tercihlerine ilişkin eleştirileri de dile getirdikleri öğrenildi.
YARGI REFORMU BELGESİ
Toplantıda bir süredir gündemde olan yargı reformu strateji belgesi de konuşuldu. Belgede yer verilen düzenlemelerin hayata geçirilmesi yönünde kararlılık vurgusu yapıldı.
CUMHURBAŞKANI NOT ALDI
Görüşme talebinin Yargıda Birlik Derneği'nden geldiği belirtilirken, kabul sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Dernek yöneticilerinden gelen talepleri not aldığı kaydedildi. Görüşmede Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner de hazır bulundu.
YARGIDA BİRLİK PLATFORMU NEDİR?
Yargıda Birlik Platformu’nu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün yargıdaki etkisini kırmak ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği seçimlerinde başarılı olmak amacıyla 2014'te farklı görüşten hakim ve savcıların bir araya gelerek oluşturdu. Platform Ekim 2014 HSYK seçimlerinde FETÖ adaylarına karşı zafer elde etti. Bu başarı sonrası dönemin HSYK’sı FETÖ’nün yargı içindeki etkinliğini kırmak için önemli adımlar attı. Bugün 10 bini aşkın üyesi bulunan Yargıda Birlik Platformu, 2015 yılında Yargıda Birlik Derneği’ne adıyla örgütlendi. Dernek başkanlığı Yargıtay Savcısı Dr. Birol Kırmaz, Yargıtay Üyesi Ali Nevzat Açıkgöz ve Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner arasında dönüşümlü olarak sürdürülüyor.
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