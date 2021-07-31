Yangından etkilenen yerler afet bölgesi ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" olarak ilan edildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında "Milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkânlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz." dedi.

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