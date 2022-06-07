3 yaşındaki Yakup'un akılalmaz ölümü!

İHA

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Serdar Mahallesi Yüksel Sokak'ta, dün saat 19.00 sıralarında kan donduran bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin önünde oynayan 3 yaşındaki Yakup Sevgili, konteynerin yerinden kayması neticesinde merdivenle konteynerin arasında sıkıştı.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

İHA'da yer alan habere göre durumu gören çocuğun ailesi hemen müdahale etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı çocuğu ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

MİNİK ÇOCUK KURTARILAMADI

Hastanede yapılan bütün müdahaleye rağmen minik çocuk hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

"BAŞINDAN DARBE ALDI"

Yakup'un amcası Bayram Sevgili, "Ben şikayetçiyim. Kim sebep olduysa şikayetçiyim. Bu çöp konteynerinin zinciri yok. Zinciri vardı ama kim çıkardı bilmiyorum. Çocukların parkı olmadığı için sokakta oynuyorlar. Yakup konteynere asılınca konteyner kaydı gitti. Yaralandı, başından darbe aldı.

"TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIZ"

2-3 saat sonra da hayatını kaybetti. Kimin suçu varsa ben şikayetçiyim. Derdimiz para değil. Kimin ihmali varsa belediyenin ya da işçilerin tazminat istiyoruz.

Alacağımız tazminatı çocuk vakfına ya da Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağız. Söz veriyorum. Hakimin huzurunda bağışlayacağız. Allah rızası için onun adına bağışlayacağız" dedi.