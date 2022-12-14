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Yağmurun ardından yamaçtan kayalar düştü! İzmir'de faciadan dönüldü!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, yağmur sularının etkisiyle yamaçtan düşen kaya parçaları yolu kapattı. Olay esnasında yoldan araçların geçmemesi olası bir facianın önüne geçti

Giriş: 14.12.2022 - 07:44 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Yağmurun ardından yamaçtan kayalar düştü! İzmir'de faciadan dönüldü!
DHA

İzmir'in Bayraklı ilçesi Altınyol mevkiinde yağmur sularının etkisiyle dağın yamacından kopan kaya parçaları yolu kapattı.

YOL ULAŞIMA KAPANDI

DHA'da yer alan habere göre kaya parçalarının düştüğü Altınyol kara yolu kısmi olarak ulaşıma kapandı.

ULAŞIM TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine, bölgeye gelen polis ve belediye ekipleri, ulaşımı tek şeritten kontrollü olarak sağladı.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Olay sırasında bölgeden geçen araç olmaması sayesinde herhangi bir kaza yaşanmadı. Ekipler, yolun açılması için çalışma başlattı.

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