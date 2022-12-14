Yağmurun ardından yamaçtan kayalar düştü! İzmir'de faciadan dönüldü!

İzmir'in Bayraklı ilçesi Altınyol mevkiinde yağmur sularının etkisiyle dağın yamacından kopan kaya parçaları yolu kapattı.
YOL ULAŞIMA KAPANDI
DHA'da yer alan habere göre kaya parçalarının düştüğü Altınyol kara yolu kısmi olarak ulaşıma kapandı.
ULAŞIM TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI
Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine, bölgeye gelen polis ve belediye ekipleri, ulaşımı tek şeritten kontrollü olarak sağladı.
FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ
Olay sırasında bölgeden geçen araç olmaması sayesinde herhangi bir kaza yaşanmadı. Ekipler, yolun açılması için çalışma başlattı.