Yağmurun ardından yamaçtan kayalar düştü! İzmir'de faciadan dönüldü!

DHA'da yer alan habere göre kaya parçalarının düştüğü Altınyol kara yolu kısmi olarak ulaşıma kapandı.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine, bölgeye gelen polis ve belediye ekipleri, ulaşımı tek şeritten kontrollü olarak sağladı.

Olay sırasında bölgeden geçen araç olmaması sayesinde herhangi bir kaza yaşanmadı. Ekipler, yolun açılması için çalışma başlattı.