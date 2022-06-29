Westbrook'tan sürpriz karar

NBA'de Los Angeles Lakers, Russel Westbrook'un da kadroya dahil olmasıyla kağıt üstünde en iddialı kadroya sahip takımlardan biri olmuştu.

2020'de şampiyonluk yaşayan ekibin bu takviyeyle birlikte konferans finali oynamasına kesin gözle bakılıyordu.

Ancak Westrbook istenileni veremedi ve Lakers play-offlara bile kalamadı. 33 yaşındaki oyuncuya tepki Staples Center'da protestoya kadar yükselmişti.

Bu olayların ardından takımdan ayrılması beklenen Russel Westbrook sürpriz bir karara imza attı. Tecrübeli oyun kurucu sözleşmesindeki opsiyonu kullandı ve kalmaya karar verdi.

2022-2023 sezonunda 41, 1 milyon dolar kazanacak olan Westbrook, NBA'de geçtiğimiz sezon 78 maçta forma giydi.

Eleştirilerin odağında olan basketbolcu 18, 5 sayı, 7, 4 ribaunt , ve 7, 1 asist ortalamaları yakalamıştı.