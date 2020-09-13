Isparta'da birlikte yaşadığı yaşları 44, 53 ve 61 olan 3 zihinsel engelli çocuğundan birini döverken komşuları tarafından görüntülenen baba A.A. (82) polis tarafından gözaltına alındı. Olayın ardından 2'si kız 3 engelli kardeş devlet korumasına alındı.
Olay, dün akşam Davraz Mahallesi 3906 sokaktaki 3 katlı apartmanda meydana geldi. Binanın giriş katından sesler geldiğini duyan mahalleli perdesi açık olan pencereden içeriyi kontrol ettiklerinde A.A.'nın, kendisiyle birlikte yaşayan zihinsel engelli çocuklarından H.A.'yı (61) dövdüğünü fark etti. Kanepede oturan A.A.'nın önüne oturttuğu H.A.'yı tokatlayıp, hırpaladığı ve üzerine sandalyeyle bastırdığını gören mahalle sakinleri bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, durumu da polise bildirdi.
ÇOCUKLARI KORUMAYA ALINDI
İhbarın ardından olay yerine polis ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Baba A.A. eve gelen polis tarafından gözaltına alındı. Babanın darbettiği H.A. ile diğer engelli kardeşler A.A. (44) ve M.A. (53) ise korumaya alındı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, 3 engelli kardeşin artık devlet korumasında olduğunu ve babaya verilmeyeceğini belirtti. Yaşanan olayın ardından evin önünde toplanan mahalle sakinleri babaya tepki gösterirken, engelli kardeşlere de destek olmaya çalıştı. Mahalle sakinleri A.A.'nın 3 engelli çocuğunu da zaman zaman dövdüğünü iddia etti.
BABA SERBEST BIRAKILDI
Polis merkezinde ifadesi alınan A.A., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. A.A.'nın Uluborlu ilçesindeki huzurevi ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkezine, 3 engelli kardeşin ise başka bir huzurevine götürülmesine yönelik çalışma başlatıldığı öğrenildi.
YÜREKLERİ SIZLATAN AN KAMERADA
Öte yandan babanın çocuğunu darbettiği anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Komşuları tarafından çekilen ve sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde babanın çocuklarından birini yumruklayıp, hırpaladığı ve üzerinde sandalyeyle bastırdığı anlar yer aldı.
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