Vedat Muriç fırtına gibi

Lazio'dan Mallorca'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Vedat Muriç, İspanya'yı sallamaya devam ediyor. Kosovalı golcü takımının Athletic Bilbao'yu 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada oynadığı futbolla ön plana çıkarken iki asist yaptı.

AS Gazetesi, Muriç ile ilgili "Mallorca'nın en iyi transferi. İspanya'ya ayak bastığından beri üst üste ikinci kez mükemmel oynadı" yorumunu yaptı. Marca Gazetesi de, "Mallorca, Muriç ile Athletic'i fethetti" başlığı kullandı.