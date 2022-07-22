Ve Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş'tan ayrılıyor.

Frankfurt'a transferi gerçekleşmeyen ve takımda kalması beklenen genç sol beke önceki gün Rangers talip olmuştu.

İskoç ekibi ile hızlı gelişen pazarlık süreci noktalanırken siyah-beyazlılar, bonuslarla 6.5 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 pay konusunda el sıkıştı.

Avrupa hayalini gerçekleştirmek isteyen Rıdvan Yılmaz ise hedefine ulaşırken Rangers ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Transferin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.