Valilikle birlikte pandemi döneminde sabah ve akşam saatlerinde yaşanan yolcu yoğunluğunun gün içerisine dağıtılması için çalışma yürüttüklerini dile getiren İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, şunları kaydetti:
"3 aylık bir dönem için 10.00-16.00 saatleri arasında şehir hatları vapurları 5 kuruşa indirildi. Sabah ve akşam zirve saatlerde yolculuk yapacak olan hemşerilerimizin bir bölümünün en azından gün içerisine kaydırılarak sabah saatlerinde yoğunluğun azaltılması amacıyla yapıldı. Aslında ücretsiz anlamına geliyor ama UKOME tarife belirlemek zorunda o yüzden 5 kuruş dedik. 3 ay sonra tekrar değerlendirilecek. Bunun şu önemi de var. Yaptığımız indirimin etkisini ölçme açısından da çok önemli. Bundan sonra alınacak kararlara da yol gösterecek. Talep elastikiyetini de ölçmüş olacağız."
UYGULAMANIN GEÇERLİ OLDUĞU HATLARIN LİSTESİNE DE YER VERİLDİ
İndirimin uygulanacağı hatlar Üsküdar – Eminönü, Kadıköy – Eminönü, Kadıköy – Karaköy, Kadıköy – Beşiktaş ve üç iskeleden fazla uğramalı hatlar olarak belirlendi. Uygulama, “Adalar” ve “İstinye – Çubuklu Arabalı Vapur” hatlarında geçerli olmayacak.
Hattın Adı ve Kısa Açıklaması
BEŞİKTAŞ-KADIKÖY
ÜSKÜDAR- KARAKÖY- EMİNÖNÜ
EMİNÖNÜ-KADIKÖY
BOĞAZ GİDİŞ GELİŞ (EMİNÖNÜ-BEŞİKTAŞ-ORTAKÖY-EMİRGAN-PAŞABAHÇE-BEYKOZ)
ÇENGELKÖY-BEŞİKTAŞ-EMİNÖNÜ
KARAKÖY-KADIKÖY
KADIKÖY-KARAKÖY--EMİNÖNÜ
ÜSKÜDAR-KARAKÖY-KASIMPAŞA-FENER-BALAT-HASKÖY- AYVANSARAY-SÜTLÜCE-EYÜP(HALİÇ HATTI)
KADIKÖY-KARAKÖY-BEŞİKTAŞ
KABATAŞ-BEŞİKTAŞ-K.SU
İSTİNYE-K.SU
KADIKÖY-BEŞİKTAŞ-İSTİNYE-SARIYER
A.KAVAĞI-R.KAVAĞI-SARIYER
ÇENGELKÖY-BEBEK-KANLICA-İSTİNYE
A.HİSARI-MUH İSK-EMİNÖNÜ
BEYKOZ MUH BOĞAZ ÜSKÜDAR- KABATAŞ
SARIYER MUH BOĞAZ -EMİNÖNÜ
BEYKOZ MUH İSKELE EMİNÖNÜ(1)
BEYKOZ MUH İSKELE EMİNÖNÜ(2)
ÇENGELKÖY-BEŞİKTAŞ-EMİNÖNÜ(10)
Ç.KÖY-BEYLERBEYİ-BEŞİKTAŞ-E.ÖNÜ(4)
EMİNÖNÜ- BEŞİKTAŞ- ARNAVUTKÖY- EMİRGAN- İSTİNYE- SARIYER- R. KAVAĞI KIYIYA PARALEL(AVRUPA YAKASI)
ÜSKÜDAR- B.BEYİ- Ç.KÖY- A.HİSARI- KANLICA- ÇUBUKLU- P.BAHÇE- BEYKOZ - A.KAVAĞI KIYIYA PARALEL(ANADOLU YAKASI)
BOSTANCI-KARAKÖY-KABATAŞ
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