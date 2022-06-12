DHA

Van'da merkez üssü Tuşba ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Van ve çevresinde hissedilen depremin ardından endişeye yaşayan birçok kişi evlerinden çıktı.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün 21.35'te, Van'da yaşanan depremle ilgili, Valimiz Sn. Ozan Balcı ile tekrar görüştüm. Tüm taramalarını gerçekleştirmişler, birkaç binada tespit edilen çatlağın dışında hiçbir problem olmadığını son bilgi olarak teyit etti. Vanımıza ve Vanlı hemşehrilerimize geçmiş olsun." açıklamasında bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen depremle ilgili hasar tespit çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tuşba'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle il müdürlüğü ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarına başladı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im her türlü afetten muhafaza buyursun." ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA: CAN KAYBI VEYA YARALI YOK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan depremde, şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralı olmadığını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tuşba'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde İl Ambulans Servisi Başhekimliğine herhangi bir olumsuz çağrı ve yardım talebinin gelmediğini belirtti.

Bakan Koca, "Şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralı yoktur. Ekiplerimiz olası gelişmelere karşı sahada görev başındadır." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadesini kullandı.

VAN 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM İLE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 21.35'te merkez üssü Tuşba ilçesinde Reçhter ölçeğine 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 18.89 kilometre derinlikte meydana gelen depremle birlikte endişe yaşayan çok sayıda kişi evlerinden çıktı.

Deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Van'da muhtarlarla irtabata geçen ekipler herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bilgisine ulaştı. Ancak,depremin merkez üssü Tuşba ilçesinin kırsal Ermişler Mahallesine bir ekip sevk edildiği ifade edildi.

VATANDAŞLAR EVLERİNDEN DIŞARI ÇIKTILAR

Deprem olduğu sırada evlerinde oturan vatandaşlar kendilerini dışarı attıklarını ifade ederken, deprem olduğu sırada oyun oynadığını anlatan 8 yaşındaki Havin Diker ise "Bir anda televizyonun karardığını lambaların sallandığını gördüm. Hemen anneme deprem oldu dedim. Annem de dışarı çıkmamızı söyledi. Biz de dışarıda bekliyoruz. İçeri girmeye korkuyorum. Çünkü deprem olursa tekrar dışarı çıkmamız gerekecek" diye konuştu.

SON DEPREMLER LİSTESİ