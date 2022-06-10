Van'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.02'de Tuşba ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının, 6,95 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.