Vali Yerlikaya paylaştı! İşte İstanbul'daki aşı oranları

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "65 yaş üstü büyüklerimizin aşı oranları 1. doz yüzde 91.6, 2. doz yüzde 89.7, 3. doz yüzde 74. Hedef 3. dozda 1. doz oranını yakalamak. 18 yaş altı gençlerimizin aşı oranları 1.doz yüzde 50.1, 2. doz yüzde 32.9, Sevgili gençler, aşıda 65 yaş üstü büyüklerimizi örnek alalım" ifadelerini kullandı.

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