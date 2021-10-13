Bakan Koca'dan korkutan açıklama: Oranı arttı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşısı yapılmamış gençlerin hastalar içindeki oranının arttığını söyledi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Dün yatışı yapılan Covid-19 hastalarına ait bilgileri inceledim. Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı. Kronik hastalığı olan büyüklerimiz, aşı yaptırmış olsalar da virüsten etkilenebiliyor. Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı."