Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Üniversite öğrencisinin öldüğü asansör faciasında flaş gelişme! - Haberler

        Üniversite öğrencisi Zeren'in öldüğü asansör faciasında flaş gelişme!

        Aydın'da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu 22 yaşındaki Zeren Ertaş'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili, asansör firmasının yetkilisi gözaltına alındı. Ertaş'ın arkadaşları yaşanan olayı oturma eylemi ve yürüyüş yaparak protesto etti. Ertaş, Pendik'te gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 11:08 Güncelleme: 27.10.2023 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zeren'in öldüğü asansör faciasında flaş gelişme!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Aydın'da, Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda, 25 Ekim'de arızalanan asansörün düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi öğrencisi Zeren Ertaş (22) hayatını kaybetmişti.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI: 1 GÖZALTI

        Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, kız öğrenci yurdunda yaşanan asansör kazasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, asansörün bakımını yapan firmanın yetkilisi M.B. hakkında gözaltı kararı verdi.

        İFADE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

        Zeren Ertaş, 22 yaşındaydı.
        Zeren Ertaş, 22 yaşındaydı.

        AA'da yer alan habere göre, İl Jandarma Komutanlığınca gözaltına alınan şüphelinin ifade işlemleri sürüyor.

        ARKADAŞLARI PROTESTO ETTİ

        Öte yandan, Ertaş'ın ölümünün ardından arkadaşları yurdun önünde ve kent meydanında toplanıp oturma eylemi gerçekleştirdi.

        ASANSÖRDE SIKIŞARAK CAN VERMİŞTİ

        DHA'da yer alan habere göre yurttaki 15 kişilik asansör, iddiaya göre 16 kişi binince arıza yaptı. Asansörün aşırı yük nedeniyle kaymaya başladığı sırada, panik yapan Zeren Ertaş çıkmak istedi.

        Bu sırada asansör hareket edince Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi olan Zeren Ertaş, sıkışarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine yurda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, mahsur kalan 15 öğrenciyi asansörden çıkardı.

        İSTANBUL'DA CENAZE TÖRENİ

        Ertaş'ın cenazesi Pendik'teki evine getirilerek ailesi ve yakınlarından helallik alındı. Ardından cenaze, tören için Kurtköy Merkez Camii'ne getirildi. Anne Serpil Ertaş ile arkadaşları Zeren'in tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

        Baba Akın Ertaş, cenazede taziyeleri kabul etti. Cenazeye CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'te katıldı. Cenaze Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası defnedilmek üzere Kurtköy Mezarlığı'na götürüldü.

        "SORUMLULAR SORUMLULUKLARINI ALSINLAR"

        Cenaze töreninde konuşan baba Akın Ertaş, "Benim çocuğum melek gibi bir insandı. Devletimiz bize merhametli yüzünü gösterdi. Bundan sonra da adaletli yüzünü göstersin. Sorumlular sorumluluklarını alsınlar. İnşallah bundan sonra hiçbir çocuğumuzun canı yanmasın. Hiçbir annenin, babanın ocağına ateş düşmesin. Bizim tek isteğimiz budur. Yurtlarda çocuklarımız eylemler yapıyorlarmış. Onlara bir ağabeyleri olarak taşkınlık yapmamalarını söylemek istiyorum. Vatanına, milletine bağlı olarak düzgün bir şekilde yapsınlar. Kötü insanların emellerine alet olmasınlar. Bir ağabeyleri olarak onlardan bunu istiyorum. İnşallah bu son olur. Denetim mekanizmaları devreye girer. Biz çocuklarımızı arkada bırakarak yurttan ayrılıyoruz. İdareciler bunu sadece iş olarak görmesinler. Orada bir sürü ana kuzusu var. Kendi çocukları için neyi reva görüyorlarsa aynısını oradaki çocukları için de reva görsünler" dedi.

        "İNSAN CANI BU KADAR DEĞERSİZ DEĞİL"

        Zeren´in çocukluk arkadaşı Kübra Babaoğlu, "Zeren çok iyi bir kızdı. Kimse onun hakkında kötü bir şey söyleyemez. Kız kardeşimle birlikte sürekli iletişim halindeydik. İnsan canı bu kadar değersiz değil" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #zeren ertaş
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        Park yüzünden darp edilen şarkıcı Emirkan'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Park yüzünden darp edilen şarkıcı Emirkan'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        En değerli sonuncu!
        En değerli sonuncu!
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Netanyahu: Ben de hesap vereceğim
        Netanyahu: Ben de hesap vereceğim
        Kullananlar dikkat! Saç düzleştiriciler kansere neden olur mu?
        Kullananlar dikkat! Saç düzleştiriciler kansere neden olur mu?
        Habertürk Anasayfa