Üniversite öğrencisi Zeren'in öldüğü asansör faciasında flaş gelişme!
Aydın'da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu 22 yaşındaki Zeren Ertaş'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili, asansör firmasının yetkilisi gözaltına alındı. Ertaş'ın arkadaşları yaşanan olayı oturma eylemi ve yürüyüş yaparak protesto etti. Ertaş, Pendik'te gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
Aydın'da, Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda, 25 Ekim'de arızalanan asansörün düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi öğrencisi Zeren Ertaş (22) hayatını kaybetmişti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI: 1 GÖZALTI
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, kız öğrenci yurdunda yaşanan asansör kazasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, asansörün bakımını yapan firmanın yetkilisi M.B. hakkında gözaltı kararı verdi.
İFADE İŞLEMLERİ SÜRÜYORZeren Ertaş, 22 yaşındaydı.
AA'da yer alan habere göre, İl Jandarma Komutanlığınca gözaltına alınan şüphelinin ifade işlemleri sürüyor.
ARKADAŞLARI PROTESTO ETTİ
Öte yandan, Ertaş'ın ölümünün ardından arkadaşları yurdun önünde ve kent meydanında toplanıp oturma eylemi gerçekleştirdi.
ASANSÖRDE SIKIŞARAK CAN VERMİŞTİ
DHA'da yer alan habere göre yurttaki 15 kişilik asansör, iddiaya göre 16 kişi binince arıza yaptı. Asansörün aşırı yük nedeniyle kaymaya başladığı sırada, panik yapan Zeren Ertaş çıkmak istedi.
Bu sırada asansör hareket edince Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi olan Zeren Ertaş, sıkışarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine yurda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, mahsur kalan 15 öğrenciyi asansörden çıkardı.
İSTANBUL'DA CENAZE TÖRENİ
Ertaş'ın cenazesi Pendik'teki evine getirilerek ailesi ve yakınlarından helallik alındı. Ardından cenaze, tören için Kurtköy Merkez Camii'ne getirildi. Anne Serpil Ertaş ile arkadaşları Zeren'in tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
Baba Akın Ertaş, cenazede taziyeleri kabul etti. Cenazeye CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'te katıldı. Cenaze Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası defnedilmek üzere Kurtköy Mezarlığı'na götürüldü.
"SORUMLULAR SORUMLULUKLARINI ALSINLAR"
Cenaze töreninde konuşan baba Akın Ertaş, "Benim çocuğum melek gibi bir insandı. Devletimiz bize merhametli yüzünü gösterdi. Bundan sonra da adaletli yüzünü göstersin. Sorumlular sorumluluklarını alsınlar. İnşallah bundan sonra hiçbir çocuğumuzun canı yanmasın. Hiçbir annenin, babanın ocağına ateş düşmesin. Bizim tek isteğimiz budur. Yurtlarda çocuklarımız eylemler yapıyorlarmış. Onlara bir ağabeyleri olarak taşkınlık yapmamalarını söylemek istiyorum. Vatanına, milletine bağlı olarak düzgün bir şekilde yapsınlar. Kötü insanların emellerine alet olmasınlar. Bir ağabeyleri olarak onlardan bunu istiyorum. İnşallah bu son olur. Denetim mekanizmaları devreye girer. Biz çocuklarımızı arkada bırakarak yurttan ayrılıyoruz. İdareciler bunu sadece iş olarak görmesinler. Orada bir sürü ana kuzusu var. Kendi çocukları için neyi reva görüyorlarsa aynısını oradaki çocukları için de reva görsünler" dedi.
"İNSAN CANI BU KADAR DEĞERSİZ DEĞİL"
Zeren´in çocukluk arkadaşı Kübra Babaoğlu, "Zeren çok iyi bir kızdı. Kimse onun hakkında kötü bir şey söyleyemez. Kız kardeşimle birlikte sürekli iletişim halindeydik. İnsan canı bu kadar değersiz değil" dedi.