Ukrayna'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi. Yetkililer, İtalya'dan Ukrayna'ya seyahat eden bir hastada koronavirüs teşhis edildiğini açıkladı. Virüs teşhis edilen hasta tedavi altına alındı.

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