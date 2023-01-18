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Haberler Dünya SON DAKİKA: Ukrayna'da helikopter anaokulu yakınına düştü: Ukrayna İçişleri Bakanı hayatını kaybetti

Ukrayna'da helikopter anaokulu yakınına düştü: İçişleri Bakanı hayatını kaybetti

Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki Brovary kentinde bir helikopter anaokulu yakınına düştü. Olayda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Kazada Ukrayna İçişleri Bakanı'nın da hayatını kaybettiği açıklandı.

Giriş: 18.01.2023 - 11:28 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA: Ukrayna'da helikopter anaokulu yakınına düştü: Ukrayna İçişleri Bakanı hayatını kaybetti
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Kazanın ardından yangın çıkarken, bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kiev Valisi Oleksiy Kuleba Telegram hesabından yaptığı açıklamada, ölü ve yaralıların olduğunu aktarırken, kaza sırasında anaokulunda çalışanların ve çocukların olduğunu, herkesin tahliye edildiğini belirtti.

Ukrayna polisi kazada en az 16 kişinin hayatını kaybettiğini açıklandı. Hayatını kaybedenler arasında Ukrayna İçişleri Bakanı'nın da olduğu belirtildi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir, görsel temsilidir.

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Haberi Hazırlayan : İrem Kuşoğlu

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