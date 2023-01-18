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Kazanın ardından yangın çıkarken, bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kiev Valisi Oleksiy Kuleba Telegram hesabından yaptığı açıklamada, ölü ve yaralıların olduğunu aktarırken, kaza sırasında anaokulunda çalışanların ve çocukların olduğunu, herkesin tahliye edildiğini belirtti.

Ukrayna polisi kazada en az 16 kişinin hayatını kaybettiğini açıklandı. Hayatını kaybedenler arasında Ukrayna İçişleri Bakanı'nın da olduğu belirtildi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir, görsel temsilidir.

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Haberi Hazırlayan : İrem Kuşoğlu