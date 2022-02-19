Ayrılıkçı lider açıkladı: Donetsk'te seferberlik ilanı

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Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Rusya yanlısı güçler Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı yönetim oluşturmuş ancak bu bölgeler diğer ülkeler tarafından tanınmamıştı.

Son günlerde bu bölgelerdeki ayrılıkçılar, Ukrayna ordusundan kendi bölgelerine ateş açıldığını belirtmişti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ise Rusya yanlısı ayrılıkçıların 60 kez ateşkes ihlal ettiğini ve bunun sonucunda 2 Ukrayna askeri ile 2 sivilin yaralandığını duyurmuştu.

Gerilim sonrası Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki yönetimler, bölgedeki sivillerin Rusya’ya tahliye edileceklerini duyurmuşlardı.

Gerilimin sürmesinin ardından Donetsk'in ayrılıkçı lideri Denis Pushilin, "Yedeklerde bulunan yurttaşlarımı askerlik ofislerine gelmeye çağırıyorum. Bölgede tam seferberlik ilan edilmesi ile ilgili bir karar da imzaladım" dedi. Kısa süre sonra Lugansk bölgesinde tam seferberlik ilan edildiği açıklandı.