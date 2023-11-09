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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Tuzlaspor Son dakika haberi Tuzlaspor başkanına soruşturma! - Futbol Haberleri

        Son dakika haberi Tuzlaspor başkanına soruşturma!

        Tuzlaspor başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından `Malvarlığı değerlerini aklama´, `7258 sayılı kanuna muhalefet´, `Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek´ ve `suç işlemek amacıyla örgüt kurmak´ suçlarından soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 14:43 Güncelleme: 09.11.2023 - 15:13
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        Tuzlaspor başkanına soruşturma!
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        Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında "kara para aklama" ve "yasa dışı bahis" iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında "mal varlığı değerlerini aklama", "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından soruşturma açıldı.

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