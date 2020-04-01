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Türkiye'de ilk koronavirüs vakasına bakan İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Tıp camiasını yasa boğan ölümü haberini Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu verdi.

Tıp dünyasında çok sevilen bir şahsiyet olan Prof. Dr. Taşçıoğlu, Türkiye’de ilk koronavirüs vakasına bakan sağlık şehidi oldu.

"HEPİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Taşçıoğlu, "Canım babam Prof. Dr.Cemil Tasçıoğlu'nu kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun" açıklamasında bulundu.

Onur Taşçıoğlu, 29 Mart tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasıyla herkesi gözyaşlarına boğmuştu: "Kalk ayağa be baba!!! Görmüyor musun bu kadar sevenin var... Daha yetiştireceğin binlerce öğrencin, iyileştireceğin binlerce hastan var. Bizim için o güzel yüzünü tekrar göster bize. Tekrardan o renkli fularlarını tak ve çık karşımıza. Dimdik ve daha güçlü. Sakın pes etme!!!"