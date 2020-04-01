Cemil Taşçıoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Türkiye'de ve dünyada etkisini giderek artıran Corona virüsüne yakalanan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu, salgına yenik düşerek hayata gözlerini yumdu. İşte Cemil Taşcıoğlu'nun hayatına dair bilgiler...

CEMİL TAŞÇIOĞLU KİMDİR?

İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Genel Dahiliye Bilim Dalı Profesörü olan Cemil Taşçıoğlu, İstanbul Tıp Fakültesi mezunlarına Semiyoloji, Dikey Koridor 2 ve Medical Skills Laboratory 2 gibi dersler vermiştir. Taşçıoğlu’nun ayrıca, çeşitli dergilerde yayınlanan birçok makalesi bulunmaktadır.

Cemil Taşçıoğlu'nun “İç Hastalıkları Vaka Derlemeleri”, “Klinisyenin İç Hastalıkları Rehberi – Pratik Yaşam” adlarında kitapları olduğu biliniyor.

VEFATINI OĞLU DUYURDU

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefatını oğlu Onur Taşçıoğlu, Twitter'dan "Canim babam Prof.Dr.Cemil Tascioglu’nu kaybettik. Hepimizin basi sagolsun." ifadeleriyle duyurdu.