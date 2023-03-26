Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Basketbol

Türk Telekom'un serisi devam ediyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 22. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 85-77 yendi

Giriş: 26.03.2023 - 18:40 | Güncelleme: ABONE OL
Türk Telekom'un serisi devam ediyor
AA


Türk Telekom'un üst üste 9. galibiyetini aldığı ligde 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Pınar Karşıyaka iç sahada 8 maç sonra kaybetti.

Karşılaşmaya Rıdvan ve Erkan'ın basketleriyle başlayan Türk Telekom, Jones ve Taylor'la açtığı farkı son dakika içinde 14 sayıya çıkardı: 23-9. Konuk ekip, periyodu 23-13 üstün bitirdi.

İkinci periyoda Bouteille ve Sestina'nın sayılarıyla 9-0'lık seriyle başlayan Türk Telekom, 15. dakikada aradaki farkı 22 sayıya yükseltti: 37-15. Etkili oyununu sürdüren Türk Telekom, 23 sayılık farka (48-25) ulaştığı periyotta soyunma odasına 48-31 önde gitti.

Üçüncü periyoda etkili başlayan Pınar Karşıyaka aradaki farkı 11 sayıya indirse de (52-41) Türk Telekom, 26. dakikayı 18 sayı farkla 63-45 üstün geçti. Farkı tekrar 23 sayıya yükselten (69-46) Türk Telekom, peryotu 71-52 galip tamamladı.

Dördüncü periyodun son 5 dakikasına Türk Telekom'un 76-63 üstünlüğüyle girildi. Türk Telekom, rakibinin son dakikada farkı 8 sayıya (81-73) indirdiği müsabakada Pınar Karşıyaka'yı 85-77 mağlup etti.

Bu arada son periyotta hakemlere yönelik tezahüratlar nedeniyle anons yaptırıldı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Zafer Yılmaz, Kaan Büüykçil, Fatih Güler

Pınar Karşıyaka: McCollum 6, Thomas Akyazılı, Angola 16, Vitto Brown 15, Deniz Kılıçlı, Jaylon Brown 9, Berkan Durmaz 2, Delgado 20, Mert Celep, Kenan Sipahi 9

Türk Telekom: Grant 12, Rıdvan Öncel 3, Erkan Yılmaz 14, Bouteille 9, Jones 12, Mehmet Yağmur 2, Semih Erden 2, Taylor 21, Sestina 10

1. periyot: 13-23

Devre: 31-48

3. periyot: 52-71

5 faulle çıkan: 39.32 Sestina (Türk Telekom)

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İki otomobil kavşakta çarpıştı: 5 yaralı
İki otomobil kavşakta çarpıştı: 5 yaralı
Limon yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü
Limon yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü
Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri ile telefonda görüştü
Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri ile telefonda görüştü
Süper Loto sonuçlar açıklanıyor!
Süper Loto sonuçlar açıklanıyor!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.