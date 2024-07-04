Son dakika haberi Berlin Büyükelçisi, Almanya Dışişleri'ne çağrıldı

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Almanya ve Türkiye arasındaki 'bozkurt sevinci' tartışması sürüyor.

UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" Merih Demiral ile ilgili soruşturma açmasının ardından Almanya Dışişleri Bakanlığı da Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'ni Bakanlık'a çağırdı.

Türkiye-Avusturya maçında milli futbolcu Merih Demiral'ın sevinç kutlamasında 'bozkurt' işareti yapmasına ilişkin Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser’ın UEFA'dan yaptırım talebi üzerine Demiral'a disiplin soruşturması açılmasının ardından dün, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

Olay Bakan Faeser, Türkiye ile Avusturya arasındaki 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turu maçında Merih Demiral'ın 'bozkurt' işaretli gol sevincini hedef alarak UEFA'dan yaptırım istemişti. UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" Merih Demiral hakkında soruşturma açmıştı. Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin "Bir spor müsabakasındaki sevinç kutlaması sırasında, tarihi ve kültürel bir sembolün, hiç kimseyi hedef almayan biçimde kullanılmasına yönelik siyasi amaçlı tepkileri kınıyoruz." ifadesini kullanmıştı.