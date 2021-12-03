Tunceli'den acı haber: 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları'nda, Tunceli Ovacık kırsalında, bir mağaraya gerçekleştirilen operasyonda 1´i teslim, toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi. Mağarada sıkıştırılan teröristlere operasyon devam ediyor. Operasyonun ilk aşamasında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan 1 kahraman jandarmamız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidimize Allah´tan rahmet, ailesi, yakınları ve jandarma teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.



MERSİN'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Tunceli’de Eren-6 operasyonunda şehit düşen Astsubay Üstçavuş Cemil Mutlu'nun Mersin’in Erdemli ilçesinde ikamet eden ailesine acı haber verildi.

Tunceli-Ovacık kırsalında Eren Kış-6 Mercan Dağları operasyonunda bir grup teröristle temas sağlandı. Çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü, biri de sağ ele geçirildi. Operasyonun ilk aşamasında çıkan çatışmada ağır yaralanan jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu (32) ise yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehit Mutlu’nun Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Tabiye Mahallesi’nde ikamet eden ailesine acı haber verildi. Baba Ali ve anne Emine Mutlu’ya acı haberi İlçe Kaymakamı Avni Kula ile birlikte jandarma ve emniyet yetkileri verdi. Şehidin baba evine Türk bayrakları asılırken, sağlık ekipleri de hazır bulundu.

Öte yandan şehidin naaşının Tunceli’den Elazığ’a götürüleceği oradan da hava yolu ile Mersin’e getirileceği öğrenildi.

Evli olduğu öğrenilen şehidin naaşı yarın Erdemli ilçesinde bulunan Ulucamii’de öğle namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlanmasının planlandığı bildirildi.





OKTAY'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Cemil Mutlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Oktay, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonu sırasında, Tunceli Ovacık kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman Jandarma Astsubay Üstçavuş Cemil Mutlu'ya Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

MSB'DEN BAŞSAĞLIĞI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tunceli'nin Ovacık ilçesinde şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Cemil Mutlu'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Bakanlıktan paylaşılan taziye mesajında, "Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonlarında, Tunceli'nin Ovacık kırsalında şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesi kullanıldı.