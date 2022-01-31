Trezeguet, Süper Lig'e dönüyor

Medipol Başakşehir ara transfer döneminde flaş bir hamle gerçekleştirmek üzere. İstanbul ekibi, Aston Villa forması giyen Mısırlı yıldız Trezeguet'yi renklerine bağlıyor.

NTV'ye konuşan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Trezeguet'nin kiralık transferi konusunda Aston Villa ile anlaştık. Yakın zamanda takıma katılacak." ifadelerini kullandı.

Aston Villa formasıyla ilk sezonunda 41 maça çıkan Trezeguet 7 gol ve 2 asist üretmiş, geçen sezon ise 22 maçta 2 gol ve 2 asiste imza atmıştı.

Mısırlı futbolcu bu sezon ise Aston Villa formasını yalnızca 11 dakika giyebildi.

Ülkesi Mısır ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Trezeguet'nin kısa süre içinde Medipol Başakşehir formasıyla Süper Lig'e dönecek.