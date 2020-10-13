Trende şarkı ve sigaraya ceza yağdı

İzmir'de, toplu taşıma sistemi İZBAN'a binen bir grup gencin bağırarak şarkı söylemesi ve sigara içmeleri ile ilgili başlatılan soruşturmada 2 şüpheli yakalandı. Sosyal medyada vatandaşların büyük tepki gösterdiği Cem K. ile Gökçen Ö.'ye toplamda 12 bin 974 TL idari para cezası kesildi.
DHA'nın haberine göre, toplu taşıma sistemi olan İZBAN'a binen bir grubun çevreye verdiği rahatsız tepki çekti. Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedip sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde İZBAN'a binen bir grup, yüksek sesle şarkı söylerken, gruptakilerden bazılarının ise sigara içtiği görüldü.
MASKE VE SOSYAL MESAFEYİ DE HİÇE SAYDILAR
Bu arada grubun sosyal mesafe ve maske takma kuralını hiçe saydıkları da görüntülerde yer aldı. Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüleri izleyen vatandaşlar, davranış ve söylemleriyle çevresindekilere rahatsızlık veren bu kişilerin yakalanıp, cezalandırılmalarını isteyen tepki içerikli paylaşımlarda bulundu.
12 BİN 974 TL İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ
Sosyal medyadaki tepkilerin ardından polis ekipleri, İZBAN'da sigara içen şüphelilerin Cem K. ile Gökçen Ö.olduğunu saptadı. Cem K. ile Gökçen Ö.'ye Kabahatlar Kanunu kapsamında 6 bin 487'şer lira para cezası kesildiği öğrenildi.
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