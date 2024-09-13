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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Son dakika haberi Trabzonspor, Şenol Güneş'in maliyetini resmen açıkladı! - Trabzonspor Haberleri

        Son dakika haberi Trabzonspor, Şenol Güneş'in maliyetini resmen açıkladı!

        Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Güneş, bordo-mavili kulüpten yıllık 50 milyon TL kazanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2024 - 12:01 Güncelleme: 13.09.2024 - 12:08
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        Trabzonspor, Güneş'in maliyetini açıkladı!
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        Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildiride deneyimli teknik adama yıllık 50 milyon TL ödeneceği belirtildi.

        Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Şenol Güneş ile 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre;

        Sayın Güneş'e;

        2024-2025 sezonu için 50 milyon TL garanti ücret,

        2025-2026 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, %40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir.

        Opsiyon hakkının kullanılması halinde;

        2026-2027 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, %40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir."

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