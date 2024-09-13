Son dakika haberi Trabzonspor, Şenol Güneş'in maliyetini resmen açıkladı!
Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Güneş, bordo-mavili kulüpten yıllık 50 milyon TL kazanacak.
Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildiride deneyimli teknik adama yıllık 50 milyon TL ödeneceği belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Şenol Güneş ile 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre;
Sayın Güneş'e;
2024-2025 sezonu için 50 milyon TL garanti ücret,
2025-2026 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, %40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir.
Opsiyon hakkının kullanılması halinde;
2026-2027 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, %40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir."