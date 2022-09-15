Trabzonspor, Kızılyıldız'ı ağırlayacak

Trabzonspor Kızılyıldız maçı saat kaçta hangi kanalda? Trabzonspor Avrupa maçı ne zaman?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci hafta maçında bugün Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı konuk edecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşmayı Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek. Stegemann'ın yardımcılıklarını ise Christian Gittelmann ve Mark Borsch yapacak. Mücadele Exxen dijital platformundan yayınlanacak.

Gruptaki ilk maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımına deplasmanda 3-2 mağlup olan bordo-mavililer, rakibini yenerek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor. Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları sürüyor. MUHTEMEL 11'LER Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Umut, Yusuf, Maxi Gomez Kızılyıldız: Borjan, Erakovic, Dragovic, Milunovic, Rodic, Srnic, Kanga, Bukari, Ivanic, Katai, Pesic

143. randevu Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 143. karşılaşmasına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 142 maçta 50 galibiyet, 37 beraberlik ve 55 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 180 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 197 gol gördü. Karadeniz ekibi, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 88, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde de 4 maç oynadı.