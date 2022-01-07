Süper Lig'de ilk yarıyı açık ara farkla zirvede tamamlayan Trabzonspor'da ilk ayrılık.

Forma şansı bulmakta zorlanan Abdülkadir Parmak'ın sosyal medya hesabından takımdan ayrıldığını duyurdu.

İşte deneyimli oyuncunun açıklaması: "Sayın Abdullah Avcı ile almış ortak bir karar çerçevesinde sezon sonuna kadar 61 numaralı formamdan ayrılıyorum. Şampiyonluk yarışında kulübüme ve takım arkadaşlarıma gönülden başarılar dilerim. Bu kısa ayrılık sonrasında çok daha güçlü ve kulübüme çok daha faydalı olacak şekilde geri döneceğim."

Abdülkadir Parmak'ın Fatih Karagümrük ile anlaşmaya vardığı iddia ediliyor.