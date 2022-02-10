Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Galatasaray, Yukatel Kayserispor'u yenerek kötü gidişe dur demek istiyor. 5 maçtır kazanamayan sarı kırmızılılar, sahasında oynayacağı mücadeleden 3 puanla ayrılmayı planlıyor.

Galatasaray, aynı zamanda Domenec Torrent yönetimindeki ilk galibiyetini almayı amaçlıyor.

İspanyol çalıştırıcı ile 4 lig maçına çıkan sarı kırmızılılar; 3 yenilgi, 1 de beraberlik aldı. 59 yaşındaki teknik adam, zorlu mücadele öncesinde taktik antrenmanlarla 11'ini netleştirmeye çalışıyor.

4-2-3-1

Torrent'in 2 yardımcısı; Yukatel Kayserispor’un Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile oynadığı maçı statta analiz etti. Galatasaray'ın, zorlu mücadeleye 4-2-3-1 formatı ile çıkması bekleniyor.

Sarı kırmızılılarda kalede İnaki Pena olacak. Sağ bekte Sacha Boey, sol bekte Van Aanholt görev yapacak.

Stoper ikilisinde ise Marcao ve Nelsson’un forma giymesine kesin gözle bakılıyor. Teknik heyet, Yukatel Kayserispor maçında Berkan ve Taylan'ı kulübeye çekmeyi düşünüyor.

PULGAR FORMA GİYECEK

Savunmanın önünde yeni transfer Erick Pulgar ile Cicaldau’nun yer alacağı öğrenildi.

Ofansif orta saha pozisyonunda ise Domenec Torrent farklı bir tercih üzerinde duruyor.

İspanyol çalıştırıcının Halil'i 10 numara olarak gördüğü ve genç oyuncuya forvet arkasında şans tanıyabileceği ifade edildi.

Hücum hattında sol kanatta Kerem, sağ kanatta ise Emre Kılınç'ın olması bekleniyor.

FORVETTE GOMİS

Galatasaray'da, Yukatel Kayserispor maçında en uçta ise Bafetimbi Gomis’in olacağı gelen haberler arasında.