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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika: Ticaret Bakanı Bolat Habertürk - Bloomberg HT ortak yayınında - İş-Yaşam Haberleri

        Ticaret Bakanı Bolat Habertürk - Bloomberg HT ortak yayınında

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat Habertürk-Bloomberg HT ortak yayınında, Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır ve Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen'in sorularını yanıtladı. Bolat "İhracatta hazirandaki gerilemeyi kapatacağız, temmuz ayı iyi gidiyor. Bu yıl ihracatta 267 milyar dolarlık hedefimiz için yoğun bir çaba içindeyiz" dedi. Bolat vize konusuna da değinerek "Vize konusunda ikili bazda üye ülkeleri sıkıştırıyoruz, yeni mekanizmalar geliştirmelerini istedik. Vizede Türkiye'den başvurularda red oranının yüzde 16 olduğu söylendi. En yüksek red Almanya'da" diye konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2024 - 10:03 Güncelleme: 19.07.2024 - 11:13
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        Bakan Bolat'ın konuşmasından öne çıkanlar;

        İhracatımız ilk 6 ayda 2,4 milyar dolar arttı.

        Mayısta dış ticaret açığımızda 25 milyar dolar azalma kaydettik.

        İhracatta hazirandaki gerilemeyi kapatacağız, temmuz ayı iyi gidiyor. Bu yıl ihracatta 267 milyar dolarlık hedefimiz için yoğun bir çaba içindeyiz.

        "KURU SÜREKLİ ARTIRARAK REKABETÇİ OLMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

        Yıl sonunda cari işlemler açığı hedefimiz 20-25 milyar dolar arasında.

        Title

        Kuru sürekli artırarak, TL'yi davalüe ederek rekabetçi olmamız mümkün değil.

        Ekonomi bir dengeler bütünüdür, sadece bir kesimin taleplerini karşılayarak hareket edemeyiz.

        Çin ile 3 milyar dolar ihracatımız, 46 milyar dolar ithalatımız var. Şu anda Türkiye’de 50'den fazla anti-damping uygulamalarımız var. Aşırı talep, yetersiz arz, tedarik zincirlerinin kopması dünyada korkunç bir enflasyon getirdi. AB ile 211 milyar dolarlık dış ticaretimiz var, 105 milyar doları bizden onlara yapılan ihracat. AB ve ABD pazarı durgunken İslam ülkeleri ile ticaretimizi geliştirme konusunda iyi gidiyoruz.

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        "TÜRKİYE'DEN VİZE BAŞVURULARINDA RED ORANI YÜZDE 16"

        AB'ye yeşil mutabakatta uyum konusunda yol haritaları hazırlanıyor, kredi finansman paketleri hazır.

        Vize konusunda ikili bazda üye ülkeleri sıkıştırıyoruz, yeni mekanizmalar geliştirmelerini istedik. Vizede Türkiye'den başvurularda red oranının yüzde 16 olduğu söylendi. En yüksek red Almanya'da.

        Bu yıl 50 milyar dolar Eximbank kredisi vermeyi hedefliyoruz.

        Pandemiyle birlikte bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yüksek enflasyonist süreç başladı. Gıda fiyatlarına yönelik yoğun denetimlerimiz ve düzenlemelerimiz var. Fahiş fiyata ceza uygulamasında üst sınır 101 milyon liraya çıkarıldı. Rekabet kurulu'nun ilk 6 ayda uyguladığı ceza 41,1 milyar liraya ulaştı."

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