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        Haberler Gündem SON DAKİKA HABERİ: THY'den grev nedeniyle sefer iptalleri, uçak sefer iptal haberleri

        THY'den grev nedeniyle sefer iptalleri

        Türk Hava Yolları (THY), Yunanistan'da ve Almanya'da yapılacak grev nedeniyle 27 Şubat Perşembe ve 28 Şubat Cuma günleri, bu ülkelere planlanan bazı seferlerini iptal etti. İşte iptal edilen seferler...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 10:35 Güncelleme: 26.02.2025 - 12:02
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        THY'den grev nedeniyle sefer iptalleri
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        THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'da gerçekleşecek genel grev nedeniyle 28 Şubat Cuma günü yapılacak "TK 1841" İstanbul-Atina, "TK 1842" Atina-İstanbul, "TK 1843" İstanbul-Atina, "TK 1844" Atina-İstanbul, "TK 1847" İstanbul-Atina, "TK 1848" Atina-İstanbul, "TK 1849" İstanbul-Atina, "TK 1850" Atina-İstanbul, "TK 1881" İstanbul-Selanik, "TK 1882" Selanik-İstanbul, "TK 1893" İstanbul-Selanik, "TK 1894" Selanik-İstanbul seferleri iptal edildi.

        Almanya'da ise Münih Havalimanı'nda kamu sektörü ve yer hizmetleri personelinin 48 saatlik uyarı grevleri nedeniyle yarın ve 28 Şubat'ta planlanan İstanbul-Münih-İstanbul seferleri yapılamayacak.

        Almanya'ya yarın planlanan "TK 1629" İstanbul-Münih, "TK 1630" Münih-İstanbul, "TK 1633" İstanbul-Münih, "TK 1634" Münih-İstanbul, "TK 1635" İstanbul-Münih, "TK 1636" Münih-İstanbul, "TK 1637" İstanbul-Münih, "TK 1638" Münih-İstanbul ile 28 Şubat'taki "TK 1629" İstanbul-Münih, "TK 1630" Münih-İstanbul, "TK 1633" İstanbul-Münih, "TK 1634" Münih-İstanbul, "TK 1635" İstanbul-Münih, "TK 1636" Münih-İstanbul, "TK 1638" Münih-İstanbul" seferleri gerçekleştirilmeyecek.

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        #THY sefer iptali
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