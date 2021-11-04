Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yazılı bir açıklama yaparak, "Türkiye Futbol Federasyonu´nun herhangi bir şekilde bu maça müdahil olması ve Galatasaray Spor Kulübü´ne ceza vermesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle;

"UEFA Avrupa Ligi´nde bugün oynanacak Galatasaray-Lokomotiv Moskova karşılaşması öncesinde, Federasyonumuzun Galatasaray Spor Kulübü´ne seyirci alımı ile ilgili ceza vereceğine dair kamuoyunda yapılan bazı yanlış değerlendirmeler üzerine bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur.

Öncelikle; söz konusu maç UEFA´nın düzenlediği uluslararası bir müsabaka olup tüm sorumluluk da organizasyonun düzenleyicisi UEFA´dadır.

Bu nedenle, Türkiye Futbol Federasyonu´nun herhangi bir şekilde bu maça müdahil olması ve Galatasaray Spor Kulübü´ne ceza vermesi mümkün değildir.

Bilindiği üzere, Galatasaray Spor Kulübü 01.11.2021 tarihinde, 9 Kasım´dan itibaren uygulanacak stadyumlara tam kapasite ile seyirci alınmasına ilişkin kararın 5 Kasım tarihine çekilmesi için başvuruda bulunmuştur.

Başvuruyu hemen gündemine alan TFF Sağlık Kurulu; yaptığı görüşmeler ve değerlendirmeler çerçevesinde, Bilim Kurulu´nun çalışmaları, bilimsel veriler, T.C. Sağlık Bakanlığı´nın uygulamaları ve onayı ile, talimatla belirlenen 12-17 yaş grubunun aşı takviminin sona erme süresi de göz önünde bulundurularak, belirlenen 9 Kasım tarihinin değiştirilemeyeceğine dair Galatasaray Spor Kulübü´nü bilgilendirmiştir.

Bu kapsamda, TFF´nin ceza vereceğine dair değerlendirme ve açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır."