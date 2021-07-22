Sızma girişimi engellendi! 3 terörist öldürüldü

Eren-15 Operasyonu kapsamında; bugün, Ağrı-Patnos ilçesi Kartavin Dağı bölgesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma İHA - SİHA destekli müşterek operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda aralarında terör örgütü PKK tarafından yeni görevlendirilen sözde Erzurum eyalet sorumlusunun da yer aldığı 3 örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilirken, terör örgütünün Doğu Anadolu ve Karadeniz’e sızma girişimleri engellenmiş oldu.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.