REKLAM advertisement1

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen Kuyu-11 operasyonunda, elebaşılığını Tuncer Aslan’ın yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda 61 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; “Tefecilik, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yağma ve Tehdit” suçlarına yönelik İstanbul merkezli Ağrı, Sakarya ve Kocaeli’de düzenlenen operasyonlarda tefecilik suçu işleyen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; yüksek faiz karşılığında borç para verdikleri, borçlara karşılık, teminat olarak farklı tutarlarda birçok çek, senet, taşınmaz ve araç aldıkları, borç alan şahısları ve ailelerini tehdit ettikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; 6️'sı ruhsatsız 8️ tabanca, 2 pompalı tüfek ile çok sayıda senet ve çek ele geçirildi.