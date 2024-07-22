Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Tefecilik operasyonu: 61 gözaltı

        Son dakika haberi Tefecilik operasyonu: 61 gözaltı

        İstanbul merkezli 4️ ilde elebaşılığını Tuncer Aslan'ın yaptığı Tefecilik suçunu işleyen Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen "KUYU-11" operasyonlarında 6️1️ şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 08:02 Güncelleme: 22.07.2024 - 08:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tefecilik operasyonu: 61 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen Kuyu-11 operasyonunda, elebaşılığını Tuncer Aslan’ın yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda 61 şüpheli gözaltına alındı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona ilişkin açıklama yaptı.

        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; “Tefecilik, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yağma ve Tehdit” suçlarına yönelik İstanbul merkezli Ağrı, Sakarya ve Kocaeli’de düzenlenen operasyonlarda tefecilik suçu işleyen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; yüksek faiz karşılığında borç para verdikleri, borçlara karşılık, teminat olarak farklı tutarlarda birçok çek, senet, taşınmaz ve araç aldıkları, borç alan şahısları ve ailelerini tehdit ettikleri tespit edildi.

        Operasyonlar sonucu; 6️'sı ruhsatsız 8️ tabanca, 2 pompalı tüfek ile çok sayıda senet ve çek ele geçirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ağrı Dağı'ndan acı haber geldi!
        Ağrı Dağı'ndan acı haber geldi!
        Emeklilikte reform zamanı
        Emeklilikte reform zamanı
        Yüksek sıcaklıklar etkili oluyor!
        Yüksek sıcaklıklar etkili oluyor!
        Biden Harris'i işaret etti: İlk açıklaması ne oldu?
        Biden Harris'i işaret etti: İlk açıklaması ne oldu?
        Biden yarıştan çekildi, şimdi ne olacak?
        Biden yarıştan çekildi, şimdi ne olacak?
        ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi
        ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        Başkan Biden ve gafları
        Başkan Biden ve gafları
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        Biden yarıştan çekildi, Trump'tan ilk açıklama
        Biden yarıştan çekildi, Trump'tan ilk açıklama
        Amrabat'tan flaş karar!
        Amrabat'tan flaş karar!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Âşıklardan yeni pozlar
        Âşıklardan yeni pozlar
        4 lezzetimiz listede... En popüler salatalar!
        4 lezzetimiz listede... En popüler salatalar!
        10 dakika içinde 7 öpüşme
        10 dakika içinde 7 öpüşme
        Fenerbahçe transferi bitirdi
        Fenerbahçe transferi bitirdi
        İki şehir, iki kadın! 4. kattan düştüler
        İki şehir, iki kadın! 4. kattan düştüler
        Karısını ve iki çocuğunu bıçaklayıp kaçtı
        Karısını ve iki çocuğunu bıçaklayıp kaçtı
        Resmen açıklandı: Artık listemizde yok
        Resmen açıklandı: Artık listemizde yok
        Mavi ekran krizinin ardından...
        Mavi ekran krizinin ardından...
        Habertürk Anasayfa