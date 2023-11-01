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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde tavuk yiyen 88 öğrenci zehirlendi! Soruşturma başlatıldı - Haberler

        Tavuk yemişlerdi! 88 üniversite öğrencisi zehirlendi!

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi´nde (SCÜ) merkezi kafeterya ve kampüste yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 88 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 10:17 Güncelleme: 01.11.2023 - 10:30
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        Tavuk yemişlerdi! 88 üniversite öğrencisi zehirlendi!
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        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi´nde (SCÜ) öğrenim gören öğrenciler, dün akşam saatlerinde merkezi kafeterya ve kampüs içindeki yemekhanelerden yedikleri tavuk yemeğinden sonra rahatsızlandı.

        KUSMA VE BAŞ DÖNMESİ ŞİKAYETİ

        DHA'da yer alan habere göre kusma ve baş dönmesi şikayetiyle SCÜ Tıp Fakültesi Hastanesi´ne başvuran 88 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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