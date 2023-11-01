Tavuk yemişlerdi! 88 üniversite öğrencisi zehirlendi!
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi´nde (SCÜ) merkezi kafeterya ve kampüste yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 88 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 01.11.2023 - 10:17 Güncelleme: 01.11.2023 - 10:30
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi´nde (SCÜ) öğrenim gören öğrenciler, dün akşam saatlerinde merkezi kafeterya ve kampüs içindeki yemekhanelerden yedikleri tavuk yemeğinden sonra rahatsızlandı.
KUSMA VE BAŞ DÖNMESİ ŞİKAYETİ
DHA'da yer alan habere göre kusma ve baş dönmesi şikayetiyle SCÜ Tıp Fakültesi Hastanesi´ne başvuran 88 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.