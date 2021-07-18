Tarlada bulundu: 2 bin yıllık

UNESCO geçici miras listesinde bulunan Bursa'nın İznik ilçesinde tarlada bir genç tarafından bulunan taş müzeye teslim edildi. Taşın üzerindeki kitabenin 2 bin yıllık olduğu değerlendiriliyor.

Oğuz Taflan isimli genç İznik Şehir Stadyumu yakınında bulunan yol kenarındaki bir tarlada fark ettiği taşın üzerindeki yazıyı görünce hemen yetkililere haber verdi. Taşın bulunduğu bölgeye polis ekipleri ve müzede görevli arkeolog sevk edildi. Ekipler taş üzerinde inceleme yaptı. Müze görevlileri eşliğinde tarihi eser polisler tarafından ekip otosuna yerleştirildi.

Kitabe polis ekipleri tarafından İznik Arkeoloji Müzesi'ne teslim edildi. Eski Yunan harfleriyle taşa işlenen kitabenin 2 bin yıllık olduğu değerlendiriyor. Tarlada kitabeyi bulan Oğuz Taflan, "Çok şaşırdım. Tarihi eser olduğunu anladım. Üzerinde yabancı isimler yazıyordu. Yetkililere haber verdim" dedi.