Tarla parası için korkunç işkence!

DHA

Adana'da çiftçi Cihat Ercan, tarla parası için kaçırılıp, işkence edilen Ercan, ağır yaralı olarak kapısına bırakıldığı hastanede öldü. Eren Yiğit ile ağabeyi Umut Yiğit ve 5 arkadaşını gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde çiftçilik yapan Cihat Ercan, tarım arazisini Eren Yiğit'e 60 bin liraya kiraladı. Ercan, parayı almasına rağmen iddiaya göre araziyi devretmedi. Yiğit de verdiği parayı geri istedi. Parasını alamayan Yiğit, 22 Kasım günü, Cihat Ercan'ı konuşmak istediğini söyleyerek Çiçekli Mahallesi'ndeki evinden aracıyla aldı. Cihat Ercan, eve dönmeyince ailesi jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, yaptığı araştırma sonunda Ercan'ın Adana'ya kaçırıldığını belirledi. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

AĞIR YARALI HALDE HASTANE ÖNÜNE BIRAKMIŞLAR

Polis, aynı günün akşamı saat 18.00 sıralarında kentteki özel bir hastanenin önüne bırakılan yaralının, saat 23.00'da hayatını kaybettiğini, bu kişinin Cihat Ercan olduğunu belirledi. Polis, Eren Yiğit'in ağabeyi Umut Yiğit'i evinde gözaltına aldı. Yapılan sorgulama sonunda da Cihat Ercan'ın, Eren Yiğit, Umut Yiğit, Zeynel Abidin Altuğ, Edip Erdoğan, Zahir Salman, Serdal Şeker ile Murat S. tarafından dövülerek öldürüldüğünü saptandı. Diğer şüpheliler de 25 Kasım günü, evlerine yapılan eş zamanlı baskınla yakalandı.

BİLARDO SOPASIYLA DÖVÜP, BAŞINI SUYA SOKMUŞLAR

Soruşturmada Cihat Ercan'ın evinden alınarak, kaçırıldıktan sonra Adana'da bahçeli bir eve getirildiği, el ve ayakları bağlandıktan sonra bilardo sopalarıyla dövüldüğü ve başının suya sokulduğu ortaya çıktı. Ercan'ın sırtında 2 bilardo sopası kırdığı öne sürülen Eren Yiğit ifadesinde, öldürme amaçları olmadığını, parayı almak için korkutmaya çalıştıklarını söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eren Yiğit ve Umut Yiğit ile Zeynel Abidin Altuğ, Edip Erdoğan, Zahir Salman ve Serdal Şeker, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Murat S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.