Taksi duraklarında alınması gereken önlemler ile şoför ve müşterilere yönelik uyarıların yer aldığı afiş ve broşürler Sağlık Bakanlığı’nın sitesinde yayınlandı.

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