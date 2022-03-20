Szalai sakatlandı

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanan Süper Lig mücadelesinin 59. dakikasında sarı-lacivertlilerin Macar savunma oyuncusu Attila Szalai girdiği ikili mücadele sonucunda sakatlık yaşadı. Oyuna devam edemeyen Szalai, 61. dakikada yerini Filip Novak’a bıraktı.

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