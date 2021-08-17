Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz!

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz her yerde etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, ikisi Fırat Kalkanı bölgesinde, biri de Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

GARA'DA DA 2 TERÖRİST ETKİSİZ

Öte yandan MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği operasyonda PKK/KCK mensubu 2 terörist de etkisiz hale getirildi.