Milli Piyango Süper Loto çekilişi az önce gerçekleştirildi. Şansını arayan binlerce talihli kazandıran numaralara kilitlenmişti. 20 Eylül Süper Loto sonucuna göre kazandıran numaralar olarak 3 - 4 - 7 - 10 - 44 - 47 belirlendi.

SÜPER LOTO 20 EYLÜL 2020 SONUCU: 3 - 4 - 7 - 10 - 44 - 47

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