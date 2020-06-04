Süper Lig'de, 27, 28, 29, 30 ve 31. haftada oynanacak karşılaşmaların maç saatlerinde değişikliğe gidildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta maçlarının yeni programı şöyle:
- 27. hafta
12 Haziran Cuma:
21.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)
21.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor (Ülker)
13 Haziran Cumartesi:
18.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)
21.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)
14 Haziran Pazar:
18.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)
21.00 Gaziantep Futbol Kulübü-MKE Ankaragücü (Kalyon)
21.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)
15 Haziran Pazartesi:
21.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)
- 28. hafta
19 Haziran Cuma:
21.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Eryaman)
20 Haziran Cumartesi:
18.30 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)
21.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş (Denizli Atatürk)
21 Haziran Pazar:
18.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
21.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)
21.00 Galatasaray-Gaziantep Futbol Kulübü (Türk Telekom)
22 Haziran Pazartesi:
21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)
21.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)
- 29. hafta
26 Haziran Cuma:
21.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor (Vodafone Park)
27 Haziran Cumartesi:
18.30 Fenerbahçe-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Ülker)
21.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Gürsel Aksel)
21.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Medical Park)
28 Haziran Pazar:
18.30 Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor (Yeni 4 Eylül)
18.30 Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor (Çaykur Didi)
21.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Fraport TAV Antalyaspor (Kalyon)
21.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)
29 Haziran Pazartesi:
21.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)
- 30. hafta
3 Temmuz Cuma:
21.00 Yukatel Denizlispor-Gaziantep Futbol Kulübü (Denizli Atatürk)
4 Temmuz Cumartesi:
18.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)
18.30 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)
21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)
21.00 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)
5 Temmuz Pazar:
18.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
21.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye)
21.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)
6 Temmuz Pazartesi:
21.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
- 31. hafta
7 Temmuz Salı:
18.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)
21.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (Başakşehir Fatih Terim)
8 Temmuz Çarşamba:
18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)
18.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)
21.00 Göztepe-MKE Ankaragücü (Gürsel Aksel)
21.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)
9 Temmuz Perşembe:
18.30 Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor (Çaykur Didi)
21.00 Gaziantep Futbol Kulübü-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)
21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)
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