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Süper Lig'de 31'inci haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Giriş: 21.04.2023 - 12:57 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Lig'de 31'inci haftanın hakemleri belli oldu
HABERTURK.COM

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 31. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:

Yarın:

19.00 HangiKredi Ümraniyespor-Beşiktaş: Cihan Aydın

23 Nisan Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Arabam.com Konyaspor: Yasin Kol

16.00 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan

24 Nisan Pazartesi:

17.00 Bitexen Giresunspor-Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

20.00 Fenerbahçe-İstanbulspor: Kadir Sağlam

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen

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