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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Son dakika haberi Süper Lig'de 3. ve 4. haftaların programı açıklandı - Futbol Haberleri

        Son dakika haberi Süper Lig'de 3. ve 4. haftaların programı açıklandı

        Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. hafta maçlarının programı belli oldu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 15.08.2024 - 16:56 Güncelleme: 15.08.2024 - 17:33
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        Trendyol Süper Lig’in 3. ve 4. haftasında oynanacak müsabakaların programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.

        Buna göre, Süper Lig’in 3. ve 4. hafta programı şöyle:

        3. Hafta

        23 Ağustos Cuma

        21.00 Corendon Alanyaspor - Göztepe

        24 Ağustos Cumartesi

        19.15 Sivasspor - Eyüpspor

        21.45 Bodrum FK - Konyaspor

        21.45 Galatasaray - Gaziantep FK

        25 Ağustos Pazar

        19.15 Kasımpaşa - Adana Demirspor

        19.15 Samsunspor - RAMS Başakşehir

        21.45 Antalyaspor - Hatayspor

        21.45 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

        26 Ağustos Pazartesi

        21.00 Trabzonspor - Kayserispor

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        4. hafta

        30 Ağustos Cuma

        21.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor

        31 Ağustos Cumartesi

        19.15 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa

        19.15 Konyaspor - Kayserispor

        21.45 Göztepe - Bodrum FK

        21.45 Adana Demirspor - Galatasaray

        1 Eylül Pazar

        19.15 RAMS Başakşehir - Antalyaspor

        19.15 Eyüpspor - Trabzonspor

        21.45 Hatayspor - Samsunspor

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