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Haberler Dünya Sudan'daki çatışma bölgelerinde bulunan Türk vatandaşları tahliye ediliyor - Son dakika haberleri

Son dakika haberi Sudan'daki Türk vatandaşları tahliye ediliyor

Sudan'da çatışma bölgelerinde bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi için karayoluyla üçüncü bir ülke üzerinden Türkiye'ye tahliyesine karar verildi

Giriş: 22.04.2023 - 22:33 | Güncelleme: ABONE OL
Sudan'daki çatışma bölgelerinde bulunan Türk vatandaşları tahliye ediliyor - Son dakika haberleri
AA

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar nedeniyle yurda dönmek isteyen Türk vatandaşlarının yarın tahliye edileceğini duyurdu

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "Sudan genelinde devam etmekte olan çatışmalar ışığında yapılan güvenlik değerlendirmeleri neticesinde, bilhassa çatışma bölgelerinde bulunan vatandaşlarımızın yarın (23 Nisan Pazar) kara yoluyla üçüncü bir ülke üzerinden ülkemize tahliye edilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Tahliye edilecek vatandaşlarımızın, 22 ila 24 saat sürmesi öngörülen seyahate uygun olarak, rahat ayakkabı ve kıyafetler tercih etmeleri, su ve gıda dahil, en fazla 8 kilogramlık el bagajının yanı sıra, pasaport ve kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir."

Vatandaşların toplanma ve hareket noktası olarak kayıtlı iki merkezin belirlendiği bildirilen açıklamada, "1. Yer: Rotana, Al Salaam Otel (Hareket Saati: 06.00), 2. Yer: Nur Camii, Kafuri (Hareket Saati: 06.30), 3. Yer: Wad Medeni (Hareket Saati: 7:30) Bu aşamada tahliye olmak isteyen vatandaşlarımızın belirtilen saatlerde toplanma noktalarında hazır bulunmaları, Büyükelçiliğimiz Whatsapp gruplarını ve sosyal medya hesaplarını yakından takip etmeleri önemle duyurulur." denildi.

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